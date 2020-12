Traversée de la Manche : Six migrants secourus au large de Calais

Lundi 28 décembre, six migrants en difficultés à bord de deux embarcations ont été secourus en pleine mer, au large de Calais. Les naufragés sont sains et saufs.

Dans une traversée de tous les dangers, un nouveau drame vient d'être évité. Lundi 28 décembre, à 23h23, six migrants étaient ramenés au port de Calais sains et saufs, secourus par la Marine nationale, alors que leurs deux embarcations prenaient l'eau en pleine mer. C'est la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord qui informe sur cette nouvelle opération de sauvetage.

Dans la soirée, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Gris Nez a été contacté à la suite du report d'une embarcation de migrants en difficulté au large de Calais. Le centre a immédiatement engagé des secours, dont le bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain Rhône de la Marine nationale.

Six migrants en péril

Arrivé sur place, ce dernier prend en charge à son bord les deux naufragés ainsi que leur embarcation. C'est au retour, sur la route vers Calais, que les secours repèrent une seconde embarcation avec quatre migrants en difficulté qu'il prend également en charge. En mer, le vent souffle à 20 km/h environ.

Les six naufragés, dont deux étaient en légère hypothermie, ont été ramenés puis pris en charge au port de Calais, par le Samu, les sapeurs-pompiers et la police aux frontières du Pas-de-Calais.

"Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord met en garde les migrants qui envisagent de traverser la Manche, une des zones les plus fréquentées au monde et où les conditions météorologiques sont souvent difficiles (120 jours de vent supérieur ou égal à force 7 en moyenne annuelle par exemple), et donc dangereuse pour la vie humaine !", conclut le communiqué de presse.