Traversées de la Manche : 11 migrants secourus au large de Calais

Ce sont les naufragés eux-même qui ont appelé les secours, peu après 4 heures dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 février, alors qu'ils se trouvaient en difficulté à bord d'une petite embarcation entre la Côte d'Opale et les côtes anglaises.



Un patrouilleur et une vedette de la gendarmerie maritime ont été engagés par le CROSS Gris-Nez pour localiser les migrants et leur porter secours. C'est finalement un hélicoptère de la Marine, en surveillance dans la zone, qui a repéré le pneumatique vers 6h30 au nord-ouest de Calais.

Une hypothermie sévère

Les naufragés, 8 hommes et 3 femmes, ont pu être récupérés vers 7 heures, alors que leur embarcation prenait l'eau. Deux d'entre eux, dont l'un souffrant d'hypothermie sévère, ont été pris en charge par les pompiers à leur retour à Calais vers 8h20. Les autres ont été remis à la police aux frontières (PAF) .