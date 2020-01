Traversées de la Manche : 11 migrants secourus au large de Calais, dont un en hypothermie sévère

[#opérations] Sauvetage de 11 migrants au large de Calais récupérés par le patrouilleur côtier de gendarmerie maritime Aramis (crédits photo : gendarmerie maritime)

Une hypothermie sévère

11 migrants voulant rejoindre l'Angleterre par la mer à bord d'une embarcation pneumatique ont appelé au secours, dans la nuit du 22 au 23 janvier, alors qu'ils se trouvaient en difficulté à plus de 8 kilomètres au large des côtes calaisiennes, at-ton appris de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.En panne de moteur, les naufragés ont donné l'alerte vers 1h45. Le CROSS Gris-Nez a immédiatement engagé un patrouilleur de la gendarmerie maritime pour leur venir en aide. Les migrants ont été localisés et secourus une heure plus tard puis ramenés à Calais.10 d'entre eux souffraient d'hypothermie légère. Une dernière personne, touchée plus sévèrement, a été prise en charge par le SAMU 62.La veille déjà, 24 migrants avaient été secourus au large de la Côte d'Opale