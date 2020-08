Traversées de la Manche : 16 migrants ont été sauvés au large de Calais

[#Opération] Sauvetage de plusieurs embarcations de migrants au large de Calais (62) sous la coordination du #CROSS Gris-Nez ➡️https://t.co/OdYmwd4kFA pic.twitter.com/yfmsSu2fYg — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) August 11, 2020

Quatorze autres personnes prises en charge

Le CROSS Gris-Nez a été alerté à deux reprises de la présence d'embarcations en difficulté au large de Calais et d'Oye-Plage.À 10 heures, un voilier signale une embarcation "avec deux personnes à son bord" en difficulté à moins de 2 kilomètres d'Oye-Plage selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.Les deux naufragés sont pris en charge "dans un état de fatigue avancée" et ramenés au port de Calais une heure plus tard. Ils sont alors accueillis par les pompiers du Pas-de-Calais et la police aux frontières.Plus tard dans la journée, le CROSS est de nouveau alerté. À environ 9 kilomètres, une embarcation ayant à son bord 4 personnes migrantes est en difficulté. Le patrouilleur côtier de gendarmerie Aramis est alors engagé et récupère les quatre exilés. Sur la route du retour, il vient en aide à dix nouveaux naufragés.Les 14 personnes sont débarquées à Calais où elles sont prises en charge par la police aux frontières.