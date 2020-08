Traversées de la Manche : 33 migrants secourus au large de Calais

Dix-sept, puis seize

[#Opération] Sauvetage de plusieurs embarcations de migrants au large de Calais (62) sous la coordination du #CROSS Gris-Nez

➡️https://t.co/uz5QHyyWvz pic.twitter.com/lk42pek06c — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) August 8, 2020

Trente-trois migrants ont été secourus ce samedi 8 août dans le détroit du Pas-de-Calais, alors qu'ils tentaient de traverser la Manche vers l'Angleterre à bord d'embarcations de fortune, a indiqué la préfecture maritime Manche Mer du Nord.Deux opérations différentes ont eu lieu, à près de trois heure d'intervalle : la première a démarré vers 6H30 lorsque le SAMU du Pas-de-Calais a averti le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez de la présence d'une embarcation en difficulté au nord-est du port de Calais.Un patrouilleur des affaires maritimes arrive sur place vers 8H et récupère dix-sept migrants, répartis sur deux embarcations, et les ramène à Calais où la Police aux frontières (PAF) les prend en charge.Puis, vers 9H, c'est au large de Sangatte que son signalés des migrants en difficulté. La vedette Eulimène, dépêchée sur place, récupère les seize naufragés pour les ramener vers 10H15 au port de Calais.Toutes dangereuses qu'elles sont, ces tentatives de traversées de la Manche sont désormais quotidiennes ou presque. Vendredi, ce sont 18 migrants qui ont été récupérés au large de Dunkerque