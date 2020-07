Traversées de la Manche : 36 migrants secourus entre Calais et Boulogne-sur-Mer

[#Opération] Sauvetage de plusieurs embarcations de migrants au large de Calais par le PSP Flamant de la @Marinenationale, la vedette Eulimène de la @gendarmerie et les @SauveteursenMer de Calais sous la coordination du #CROSS Gris-Nez ➡️https://t.co/T1f2gPLjAc pic.twitter.com/7imkbHRUoc — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) July 15, 2020

Trente-six migrants dans trois embarcations en difficulté ont été secourus mercredi dans la Manche, au large de Calais (Pas-de-Calais), alors qu'ils tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne, a indiqué la préfecture maritime. Ils sont tous sains et saufs.Mardi soir, vers 23H15, une embarcation de migrants a contacté "directement" le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) pour demande une assistance, a rapporté la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord dans un communiqué.Vers 3H15, les 19 migrants qui se trouvaient à bord de cette embarcation tombée en panne moteur ont été secourus. Plus tard, à 7H15, neuf migrants ont été pris en charge par les secours, puis à 7H45, huit autres migrants ont été secourus par les sauveteurs en mer alors que leur embarcation était également en panne moteur.Depuis samedi, au moins 125 migrants ont été secourus côté français alors qu'ils tentaient de traverser la Manche.