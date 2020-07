Traversées de la Manche : 4 migrants sauvés au large de Calais

[#Opération] Sauvetage de 4 migrants au large de Calais (62) par la vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) de la gendarmerie maritime de @Ville_Boulogne sous la coordination du #CROSS Gris-Nez ➡️ https://t.co/tElDDWt3cn pic.twitter.com/DbZOJSnnRC — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) July 11, 2020

Vers deux heures ce samedi 11 juillet, le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage Gris-Nez a été alerté de la présence d'une embarcation qui a chaviré à environ 2 kilomètres au large de Sangatte.Une vedette côtière de surveillance maritime a immédiatement été engagée pour venir porter assistance aux 4 naufragés, retrouvés en état de sévère hypothermie.Après une conférence médicale avec le SAMU de coordination médicale maritime du Havre et le centre de consultation médicale maritime de Toulouse, une prise en charge des naufragés par les pompiers à leur arrivée a été préconisée.À 6 h 30, les naufragés ont été ramenés au port de Calais où ils ont été pris en charge par les pompiers du Pas-de-Calais et la police aux frontières.Dans son communiqué, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle que la Manche est "une des zones les plus fréquentées au monde" et les "conditions météorologiques y sont souvent difficiles [...] et donc dangereuses pour la vie humaine."