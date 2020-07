Traversées de la Manche : une embarcation de 7 migrants sauvée au large de Calais

[#Operation] Sauvetage d’une embarcation de 7 migrants au large de Calais par le RIAS Abeille Languedoc sous la coordination du #CROSS Gris-Nez ➡️ https://t.co/qsptcuEda8 pic.twitter.com/Feicdu9adX — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) July 19, 2020

Sept migrants ont été secourus dans la nuit du samedi au dimanche 19 juillet après avoir été signalés en difficulté au large de Calais. Alertés par un navire britannique, les services du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage sont partis en mer vers 6 heures du matin et ont assisté les 7 hommes, qui se trouvaient à bord d'une embarcation à moteur.À 8 h 35, ce dimanche 19 juillet, les 7 migrants ont été ramenés au port de Dunkerque et pris en charge par la police aux frontières du Pas-de-Calais, en bonne santé, malgré des signes d'épuisement.Environ 150 migrants ont tenté de traverser la Manche depuis la semaine dernière. Dans son communiqué, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle que la Manche est "une des zones les plus fréquentées au monde" et les "conditions météorologiques y sont souvent difficiles [...] et donc dangereuses pour la vie humaine."