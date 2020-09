Traversées de la Manche : sept migrants secourus en mer et ramenés à Calais

Sept migrants ont été secourus ce jeudi dans le chenal de Calais et ramenés à terre.

[#Opération] Sauvetage de sept migrants dans le chenal de Calais (62) par la vedette Escaut de la @Gendarmerie maritime et le RIAS Abeille Languedoc affrété par la @MarineNationale sous la coordination du #CROSS Gris-Nez ➡️https://t.co/gknq9uMf7D pic.twitter.com/ILdY8Xabt3 — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) September 3, 2020

Plus de 80 personnes secourues mercredi

Secours des migrants à Calais

Une nouvelle opération d'asssistance à une embarcation avec des migrants à son bord a eu lieu tôt ce jeudi matin, à la sortie du Chenal de Calais, a-t-on appris auprès de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.C'est un ferry qui a donné l'alerte vers 7h15, alors que les sept naufragés se trouvaient à environ 1,8 km au large.Une vedette côtière de surveillance de la gendarmerie maritime et un remorqueur d’intervention ont été mobilisés pour leur porter secours.Les migrants ont été ramenés à terre sains et saufs, indique la préfectureMercredi, 63 personnes, qui se trouvaient sur une même embarcation, ont été secourues à Wimereux (Pas-de-Calais). Parmi elles, se trouvaient 22 enfants.Une vingtaine d'autres naufragés avaient également été ramenés à Calais.