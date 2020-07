Traversées de la Manche : trois migrants sauvés au large de Calais

À ce sujet, la rédaction vous recommande Traversées de la Manche : sept migrants secourus au large du Cap Griz-Nez

À 5 h 38, ce mecredi 22 juillet, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Gris-Nez a été alerté de la présence d'une embarcation en difficulté au large de Calais. Trois personnes migrantes étaient à son bord.Un peu plus d'une heure plus tard, une vedette a pris en charge les trois exilés. À 7 h 30, ils ont été déposés au port de Calais sains et saufs et ont été pris en charge par la police aux frontières du Pas-de-Calais.Deux opérations de sauvetage ont déjà été menées hier dont l'une qui avait permis de secourir s ept migrants au large du Cap Gris-Nez . La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle que la Manche est une des "zones les plus fréquentées au monde et où les conditions météorologiques sont souvent difficiles, et donc dangereuses pour la vie humaine."