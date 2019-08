Treize migrants qui essayaient de traverser la Manche secourus au large de Calais

De plus en plus de traversées

Les autorités ont sauvé 13 migrants qui se trouvaient sur une petite embarcation au large de Calais, samedi 31 août. Il était environ 5 heures du matin quand leur canot a été repéré par le CROSS Gris-Nez, déclenchant l'opération de secours.D'importants moyens ont été déployés "pour la sauvegarde de la vie humaine", indique la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Le détroit entre la France et l'Angleterre concentre près de 25% du trafic maritime mondial, une véritable "autoroute de la mer".L'hélicoptère Lynx de la frégate anti-sous-marine La Motte-Picquet de la Marine nationale et le patrouilleur côtier de la Gendarmerie maritime (PGM) Athos ont été mobilisés.En moins d'une heure, l'embarcation a été localisée et ses occupants sauvés par le patrouilleur. Les treize migrants, tous des hommes, ont ensuite été acheminés au port de Calais où ils sont pris en charge par la police aux frontières peu après 7 heures.Depuis le début de l'année, les traversée de la Manche par les migrants se multiplient. Au 26 août, deux fois plus de migrants avaient tenté de traverser la Manche à bord de petites embarcations depuis janvier que sur l'ensemble de l'année 2018.