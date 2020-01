Trois frères créent une paille biodégradable made in Calais

Dégradation naturelle en 6 mois

Fabrication des pailles / © Loïc Beunaiche

Sur le papier, la recette est simple : de l'amidon de maïs, du vinaigre et de l'huile...Mais en réalité, les trois frères El Fassy, professionnels de la restauration à Calais ont dû plancher deux ans avant de trouver la bonne formule de leur pailles biodégradables."Je voyais tous les jours, les pailles que l'on jettait, qui ne duraient que quelques minutes par client. Et je me disais c'est quand même fou que l'on ne puisse pas trouver un produit biodégradable qui ne pollue pas les océans", explique Xavier. Ainsi est née l'entreprise StrawBio



Grâce à leur procédé de fabrication, les trois frères ont réussi à mettre au point une formule qui transforme la fécule de maïs ou de pomme de terre en un produit solide, des granules. Il a fallu apprendre à calibrer la température et la vitesse de la machine, inspirée de celle qui fabrique les pailles traditionnelles : "Ç'est plus compliqué que ça en a l'air, il a fallu tirer au maximum sur la matière pour faire un long tube. Le faire sécher avant que la machine ne détaille les pailles à la longueur voulue", raconte Xavier El Fassy.





Fabrication en circuit court

Les pailles biodégradables made in France à Calais / © Loïc Beunaiche

Quelques restaurateurs calaisiens ont adhéré au concept et proposent le produit dans leurs établissements. l'objectif est aussi de travailler avec les producteurs de la région : "On essaie d'avoir un circuit court. Ne rien faire venir de Chine et travailler avec nos produits et nos entreprises locaux.", détaille Jérémy el Fassy.Une démarche qui va dans le sens de l'interdiction des produits jetables plastiques pronée par l'Europe . Les frères El Fassy espèrent bien voir leur produit éco-responsable sur toutes les tables et à tous les comptoirs des bars et restaurants de France et d'Europe !