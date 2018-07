Un troisième Nordiste vainqueur de la Coupe du Monde : Jean-Yves Vandewalle, ostéopathe des Bleus

DELTA FM Un immense bravo à Jean-Yves Vandewalle ! Ostéopathe à Oye-Plage mais aussi de l'équipe de France de Football !!

Jean-Yves Vandewalle, ostéopathe de l'équipe de France

"Non je ne vais pas quitter Oye-Plage !"

On connaissait, mais un autre Nordiste s'est illustré lors de cette Coupe du Monde : Jean-Yves Vandewalle. L'exerce àdepuis 1990 et a suivi les joueurs pendant toute leur aventure russe.Il a été appelé pour occuper ce poste d'unique ostéopathe par un autre habitant des Hauts-de-France :. Malgré ce, Jean-Yves Vandewalle garde la tête sur les épaules : "Pour moi", confiait-il à La Voix du Nord Habitué des compétitions internationales, le membre de l'équipe médicale a déjà suivi les Bleus lors de laet pour, en France."Avec l’expérience, je saisque me demande ce genre de compétition", avait expliqué l'ostéopathe à Nord Littoral avant son départ pour la Russie. Avec des journées qui peuvent finir, Jean-Yves Vandewalle a appris à composer avec cet emploi du temps exigent.Moins connu que les joueurs, il partage pourtant l'expérience au plus près d'eux, avec. "Dans cette équipe, il y a beaucoup de joueurs qui ont connu. Ils seront très revanchards et motivés par l’idée d’aller au bout. Et moi aussi,perdue à domicile", poursuit-il auprès de nos confrères.Égalementdu groupe, il partage avec eux son amour pour la région. "Lors des séances de soins,… Ça nous permet de nous vider la tête, de penser à autre chose", raconte-t-il.Et sa carrière dans le sport ne se résume pas au football. Pendant sept ans, il a officié en tant que, a enseigné au centre d'entraînement national de Clairefontaine,...Malgré cela, le Nordiste n'en démord pas : "Surtout il faut bien que l'on comprenne que cela ne changera pas l'organisation du cabinet.!" Ses patients peuvent être rassurés.