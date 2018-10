Tunnel sous la Manche : trois véhicules interceptés avec des Afghans dans leurs coffres

Samedi, "trois véhicules se sont succédé sur le site du tunnel sous la Manche à Coquelles conduits par des gens venant de la région parisienne et qui transportaient dans le coffre de chacune de ces voitures des ressortissants afghans", a indiqué cette source judiciaire, confirmant une information de La Voix du Nord.



Les suspects ont été interpellés et placés en garde à vue après des "contrôles habituels des services de la police aux frontières", a ajouté cette source, notant "qu'environ un véhicule sur deux était contrôlé" sur le site du tunnel sous la Manche.

Jugement mercredi

Parmi les personnes interpellées, "certaines reconnaissent leur participation a un réseau organisé, admettant avoir touché de l'argent" pour avoir convoyé "clandestinement des ressortissants afghans", et d'autres "nient totalement les faits".



Les gardes à vue seront levées mercredi matin et les cinq majeurs devraient être jugés mercredi après-midi en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour "aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière avec la circonstance aggravante qu'ils ont agi en bande organisée".



Le 3 septembre, trois passeurs anglais qui projetaient de traverser la Manche en bateau avec 12 migrants vietnamiens ont été condamnés à des peines de un an à 30 mois à de prison ferme.