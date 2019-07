VIDEO. En 1966, bien avant Franky Zapata et son flyboard, il existait déjà des “hommes volants”

De quand date ce reportage ?

1966, l'homme-fusée et son jet-pack



De quoi parle-t-il ?

Qu'y voit-on ?

Un jetpack dans "Opération tonnerre"

Il a été diffusé le 14 décembre 1966 dans l'émission de l'ORTF "Les coulisses de l'exploit".Il est intitulé "Les hommes volants" ou "hommes-fusée". Les images ont été tournées aux Etats-Unis. Pour la première fois, un homme, sans ailes, réussit à quitter le sol et à se transporter dans les airs. 53 ans avant Franky Zapata et son flyboard qui a fait sensation le 14 juillet ( et veut traverser la Manche ), ce rêve technologique était déjà un peu réalité. "L'appareil mis au point par une grande compagnie américaine et adopté par l'armée s'appelle officiellement la ceinture volante", explique le journaliste.Des images d'hommes en combinaison blanche en train de voler au-dessus d'une forêt. Avec, performance technique pour l'époque, des images d'une caméra embarquée, sorte de GoPro des années 60.Le fonctionnement de la machine est également décrit avec précision. "La simplicité de l'engin fait qu'il est à la portée de tout homme normalement constitué", explique le journaliste."Les jeunes gens qui partent le dimanche en forêt en quête de quelque solitude sont désormais exposés à voir surgir à tout moment au-dessus de leur tête, les hommes-volants", entend-on également dans le commentaire. Finalement, cet objet insolite ne connaîtra jamais de succès populaire, commercial ou militaire.A noter que déjà, l'année précédente, un engin similaire avait été vu au cinéma dans "Opération tonnerre", 4ème volet des aventures de James Bond.