VIDÉO. À 70 ans, ce Calaisien se baigne tous les jours dans la mer (surtout en hiver) : “C’est une drogue !”

À 70 ans, ce Calaisien se baigne tous les jours dans la mer : "C’est une drogue !"

"J'ai 70 ans, madame !Vraiment, c’est une drogue !" Quand nous avons croisé, artisan menuisier à la retraite en maillot de bain et cagoule sur la plage de Calais, par des températures négatives, nous n'avons pas pu résister à la tentation de lui prêter le micro.Depuis quinze ans, ce baigneur pique une tête tous les jours dans la Manche, qu'il vente ou qu'il neige. "L’eau est à 4-5 degrés. Je voudrais que la température descende de plus en plus, moi. Pour voir mon corps,Sa température de bain idéale ? "Cinq degrés, là" "si la température augmente au dessus de 10 degrés,."Le septuagénaire prodigue également ses conseils de bien-être. "Le corps, il supporte le froid. Moi je me mets face à la mer comme ça. Face au vent.Une passion pour les bains glacials qui a déjà attiré l'attention des autorités... "Je rentre chez moi, en maillot de bain. Je me suis déjà fait arrêter par la police. Les policiers municipaux : 'Monsieur, vous êtes parti où ?', 'Je suis parti à la mer !', 'Non mais ça va pas ?'.À le voir, Francis a au contraire plutôt l'air en bonne forme. Au point de repartir au pas de course, ruisselant d'eau de mer et dans le vent hivernal...