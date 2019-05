VIDEO. Audruicq : revivez le concours du meilleur croque-monsieur !

6ème concours du meilleur sandwich du marché d'Audruicq

Reportage d'Isabelle Girardin, Nathalie Haberer et Rémi Pohier. - France 3 Hauts-de-France

"Fait avec amour, c'est ça la cuisine !"

Respect du thème, choix des ingrédients et origine, aspect visuel, goût/saveurs sont les 4 catégories d'évaluation du concours. / © France 3 Hauts-de-France

Seuls ou en binôme, ils doivent en 30 minutes proposer des recettes différentes mais avec une même exigence d’emploi de produits locaux. Pour son "petit jardin à croquer !", Justine Teissonniere, 7 ans, a par exemple utilisé « le persil du marché d’Audruicq, c’est pareil pour les tomates cerises. Les radis et la salade viennent de la cueillette de Recques. Et le thym vient de chez ma mamie ».Tous s'appliquent dans une grande concentration. Certains se risquant même au croque sucré, à l’instar de Dalila : « J’ai voulu faire goûter d’autres choses que toujours ce fameux croque-monsieur au jambon, en apportant un peu de douceur, avec du miel… ».Croque douceur, croque burger ou croque du coin, les croques prennent forment dans le respect du goût, de l'esthétique et sous l'oeil attentif d'un jury composé de professionnels.Après dégustation, la recette de Justine remporte le premier prix de la catégorie famille. Une source d'inspiration pour le chef étoilé Christian Constant, parrain de la fête des marchés : « Ce n’étaient que des produits de la région, du croquant, du salé, fait avec amour, c’est ça la cuisine ! ».Ce concours s'inscrit dans le cadre de l'opération J'aime mon marché, ces marchés qui font battre le cœur des villes et villages de France.