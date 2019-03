VIDÉO. Brexit : à Calais, les distributeurs de vin ont connu un mois record... mais ne s'en réjouissent pas vraiment

Vers un quota par personne ?

Brexit : à Calais, les distributeurs de vin ont connu un mois record.. mais ne s'en réjouissent pas

Franck Dolan, Client britannique ; James Godfrey, Manager ; James Wyman, Client britannique ; René Roussel, Employé du magasin depuis 18 ans - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Marianne Mas et Christophe Hilary. Montage d'Ève Mannier.

Mars a été le mois de tous les records, pour les distributeurs de vins du Calaisis, mais vous ne verrez personne s'en réjouir,. Pour les commerces, qui comptent depuis des années sur les touristes anglais et leurs grosses commandes, l'incertitude est au plus haut." confie James Godfrey, manager de Majestic Wines, le plus gros distributeur anglais de vins et spiritueux. "Il ne savent pas s'ils vont pouvoir continuer à acheter les mêmes quantités. Il paraît qu'on pourrait revenir au système de duty-fere qu'on connaît dans les aéroports.Et de poursuivre : ", ce qui ne serait plus très rentable pour les clients qui viennent ici faire le plein sur la journée."Un plein qui peut rapporter gros. Comme ce client qui a acheté our, en prévision d'un anniversaire à venir. "Peut-être que fin mars, ce sera fini pour nous, tout ça, et qu'on ne pourra plus venir profiter des prix." Comme lui, de nombreux Britanniques ont fait le déplacement pour profiter du vin français avant que le voyage cesse de devenir rentable.Un "peut-être" que partagent les commerçants : eux n'ont aucun information sur ce qui risque d'arriver après le Brexit. "Nous on est un peu inquiets !Si ça continue ou pas..."