VIDEO. Calais : avant d'accueillir le Dragon des mers, le fort Risban livre ses trésors archéologiques

Calais : avant d'accueillir le Dragon des mers, le fort Risban livre ses trésors archéologiques

Inscriptions centenaires et fortifications cachées

A l'entrée du port de Calais, face à la mer,au XVe siècle, lors du siège de la ville. Voilà dix ans que l'édifice n'accueille plus de touristes, mais son nouvel occupant ne devrait plus tarder : il s'agit du Dragon des mers, toujours en cours de fabrication à Nantes . Le fort accueillera sa billetterie ainsi que des boutiques dès novembre 2019, quandMais avant ça, il a fallu réalisersur cet ensemble chargé d'histoire. "Les Anglais, pour empêcher les secours de venir par le port, ont décidé d'édifier une tour qui va d'abord s'appeler, puis de Risban, rappelle Laurent Lenoir, historien et conseiller municipal délégué au tourisme. Puis cette tour Anglaise du XVe siècle qui va êtrecar tous les navires qui rentraient dans le port de Calais avaient l'obligation d'y entreposer les poudres et les munitions pour".Grâce au projet du Dragon, les archéologues de l'agglomération ont pu. Les trois mois d'études et de fouilles qui ont porté leurs fruits : "Sur un mur, on voit inscrit trois chiffes : 187. Le dernier est soit un 9 ou un 7. Il s'agit probablement", présente Karl Bouche, responsable service archéologie Grand Calais.A l'extérieur, il a falluet vérifier enfin des hypothèses d'historiens. "On a trouvé une gravure du milieu du XVIe siècle qui faisait notamment mention de laet on peut aujourd'hui voir ce mur polygonal que nous avons mis au jour", ajoute l'archéologue. D'ici quelques mois, cet ancien fort militaire va retrouver une nouvelle vocation touristique en accueillant dragons et varans. Les nouveaux gardiens de la ville de Calais.