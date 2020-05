VIDÉO. Calais : le centre de formation de la SNSM cambriolé trois fois d'affilée, les sauveteurs appellent aux dons

Calais : "On est à terre", après 3 cambriolages de son centre de formation, la SNSM appelle aux dons

Rudolph Giolet, directeur centre de formation , SNSM Côte d'Opale - France 3 Nord Pas-de-Calais - Reportage de Laurent Navez et Bruno Espalieu. Montage de Bertrand Deleporte.

Comment aider ? Pour faire un don, il est possible de passer par le site internet du centre de formation de la SNSM de Calais, à cette adresse. Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, votre don vous ouvre droit à une réduction fiscale.



Des défibrillateurs aux bateaux en passant par les radios, tout a disparu dans le hangar du centre de formation de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) à Calais. Pour la troisième fois en un mois et demi, les bénévoles ont été victimes d'un vol."Ce sont 50 000 euros de matériels opérationnels qui nous servaient pour la formation, pour l'entraînement et surtout pour la surveillance des plages", soupire Rudolph Giolet, directeur du centre de formation."On n'a plus de jambes, on est par terre. On doit se relever, mais ça va être compliqué parce qu'il nous reste plus que nos palmes !"Volets défoncés, vitres brisées... à chaque fois, le mode opératoire est le même. Deux individus ont déjà été interpellés en possession de l'un des moteurs de bateau volés, et une embarcation du centre de formation a été découverte en Angleterre. La police de Calais poursuit son enquête sans évoquer précisemment les réseaux de passeurs.En attendant, l'association, qui vit à 80% de financements privés, est contrainte de faire appel aux dons pour se rééquiper. "Tout ce qu'on peut faire, c'est faire un appel aux dons, de demander du secours pour pouvoir essayer le plus vite possible de retrouver du matériel opérationnel, de retrouver nos défébrilateurs, de pouvoir racheter des bateaux."Et de pouvoir, cet été, permettre aux 40 nageurs-sauveteurs de Calais d'assurer la surveillance sur les plages de la Côte d'Opale.