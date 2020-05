VIDEO. Calais, l'épopée en Coupe de France 2000 : revivez la magnifique demi-finale CRUFC-Bordeaux, il y a 20 ans

Revoir la magnifique demi-finale CRUFC-Bordeaux

Calais, l'épopée en Coupe de France 2000 : revivez la magnifique demi-finale CRUFC-Bordeaux

Le parcours de Calais en Coupe de France en 1999-2000 4e tour : Campagne-lès-Hesdin (Division 1 Départementale) 0-10 Calais

5e tour : Saint-Nicolas-les-Arras (Régionale) 1-3 Calais

6e tour : Marly-lès-Valenciennes (CFA2) 1-2 Calais

7e tour : 27/11 : Béthune (CFA2) 0-1 Calais

8e tour : 17/12 : Dunkerque (CFA) 0-4 Calais

1/32e de finale, 22/1 : Lille (D2) 1-1 (6-7 pen) Calais

1/16e de finale, 12/2 : Langon-Castets (CFA2) 0-3 Calais

1/8e de finale, 4/3 : Cannes (D2) 1-1 (1-4 pen) Calais

1/4 de Finale, 18/3 : Strasbourg (D1) 1-2 Calais

1/2 finale, 12/4 : Bordeaux (D1) 1-3 Calais

Finale, 7/05 : Nantes (D1) 2-1 Calais

C'était le 12 avril 2000. Calais, club amateur de 4ème division défie Bordeaux, champion de France en titre, au stade Bollaert en demi-finale de la Coupe de France. Le CRUFC a déjà éliminé le LOSC, Cannes, Strasbourg et se prend à rêver d'une finale au Stade de france. Mais en face, il y a Dugarry, Laslandes, Ziani, Ramé...Pourtant, les Calaisiens vont faire mieux que résister. Les Bordelais, un peu suffisants, sont acculés aux prolongations. On se dit alors que les Calaisiens vont craquer, comme souvent dans ce genre de configuration difficile pour des joueurs amateurs.Ils ouvrent la marque par un magnifique but de Jandau (99e). Laslandes égalise à la 108ème. 1-1. Va-t-on vers les tirs aux buts ? Non Millien (113e) puis Gérard (119e) crucifient les Bordelais dans un final à couper le souffle. Bollaert n'en revient pas. Le stade rempli de Calaisiens sang et or eux aussi vient de vivre un des plus grands matchs de l'histoire de la Coupe de France.Nous avons ressorti de nos archives un long reportage racontant les préparatifs de ce match,les buts, les réactions en direct (avec un micro sur l'entraîneur Ladislas Lozano) et l'après-match émouvant et fou.Dans les prochains épisodes cette semaine, nous reviendrons en détail sur la finale Calais-Nantes au Stade de France.