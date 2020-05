VIDEO. Calais, l'épopée en Coupe de France 2000 : revivez le parcours incroyable du CRUFC il y a 20 ans

Calais : le parcours incroyable du CRUFC en Coupe de France (des 1ers tours à la demi-finale)

Reportage diffusé le 6 mai 2000 sur France 3 Nord Pas-de-Calais

Le parcours de Calais en Coupe de France en 1999-2000 4e tour : Campagne-lès-Hesdin (Division 1 Départementale) 0-10 Calais

5e tour : Saint-Nicolas-les-Arras (Régionale) 1-3 Calais

6e tour : Marly-lès-Valenciennes (CFA2) 1-2 Calais

7e tour : 27/11 : Béthune (CFA2) 0-1 Calais

8e tour : 17/12 : Dunkerque (CFA) 0-4 Calais

1/32e de finale, 22/1 : Lille (D2) 1-1 (6-7 pen) Calais

1/16e de finale, 12/2 : Langon-Castets (CFA2) 0-3 Calais

1/8e de finale, 4/3 : Cannes (D2) 1-1 (1-4 pen) Calais

1/4 de Finale, 18/3 : Strasbourg (D1) 1-2 Calais

1/2 finale, 12/4 : Bordeaux (D1) 1-3 Calais

Finale, 7/05 : Nantes (D1) 2-1 Calais

L'incoyable aventure de Calais en Coupe de France, c'était il y a pile 20 ans. Un club amateur de 4ème division qui réussit, pour la 1ère fois de l'histoire, à se hisser en finale de la compétition. Un exploit dont on parle encore aujourd'hui et qui a marqué les passionnés de foot (et bien plus) dans la région et au-delà. Toute cette semaine, nous vous faisons revivre ces grands moments de sport en nous replongeant notamment dans nos archives.Premier document sorti du placard : un long résumé du parcours des Calaisiens pour arriver en finale. Des premiers tours laborieux face à d'autres clubs amateurs (1-0 contre Béthune au 7e tour) jusqu'à l'exploit contre Bordeaux en demi-finale en passant les éliminations du LOSC et de Strasbourg. Un parcours qui a mis en lumière une équipe talentueuse avec un entraîneur hors-normes et un public qui ne demandait qu'à se réveiller.Dans les prochains épisodes cette semaine, nous reviendrons en détail sur la mythique demi-finale mais aussi sur la préparation de la finale. Le 7 mai, nous diffuserons un long document sur Calais-Nantes au Stade de France.