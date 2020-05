VIDEO. Calais en finale de la Coupe : l'interview d'un supporter (ivre) du CRUFC cartonne sur Facebook 20 ans après

Calais 2000 : « J'ai retrouvé ma femme »

Ce 7 mai, c'est l'anniversaire de la finale de la Coupe de France 2000 Calais-Nantes. Alors tous les médias se dirigent vers leur placard à archives et en ressortent les plus belles images d'une épopée historique. Parmi les pépites ressorties ces derniers jours, une vidéo publiée par l'INA (il y a 2 ans) sort du lot : celle d'une interview d'un supporter de Calais au lendemain de la victoire en demi-finale face à Bordeaux Cette interview a été tournée le 13 avril 2000, au bar les Canaris, à Calais par France 3 Nord Pas-de-Calais. On y voit un supporter calaisien, visiblement très faitigué et un peu éméché. Il raconte la demi-finale et ce qu'il s'est passé ensuite : « J'ai été travailler ce matin. Mon patron m'a dit "retourne chez toi, t'es en congés".(...) J’ai perdu ma femme. Elle doit être à Lens... Je sais plus. »Aujourd'hui, Yves Levis a 63 ans et le journal Nord-Littoral l'a retrouvé, 20 ans après, chez lui à Ardres (Pas-de-Calais). Il a découvert qu'il était devenu connu sur les réseaux sociaux. Plus de 1,6 millions de vues pour cette vidéo d'archives sur Facebook. "Quel souvenir ! ", s'exclame-t-il en revoyant cette vidéo mythique. Bonne nouvelle : il a retrouvé sa femme (dès le lendemain) !