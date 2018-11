VIDEO. Calais : huit policiers blessés dans des heurts avec des Gilets Jaunes

Calais : heurts entre Gilets Jaunes et CRS

Images de Flavien Bellouti.

La nuit a été tendue à Calais entre CRS et Gilets Jaunes.vendredi soir, à partir de 22 heures, près de l’autoroute A16, au niveau de l’échangeur 43 et du rond point situé en contrebas. "Parmi ces manifestants, une quarantaine, au visage dissimulé, se sont montrés particulièrement agressifs à l’encontre des forces de l’ordre mobilisées qui ont essuyé à plusieurs reprises des jets de projectiles auxquels ils ont répondu par l’usage de moyens lacrymogènes", déplore la préfecture du Pas-de-Calais dans un communiqué., sept légèrement et un plus sérieusement qui a été transféré au centre hospitalier de Calais, indique la préfecture."pour jets de projectiles et violences envers les forces de l’ordre"."La mobilisation des forces de l’ordre a permis tout au long de la nuit d’éviter une coupure prolongée de la circulation. Le trafic du tunnel sous la Manche et du port n’a en rien été perturbé", se félicite la préfecture du Pas-de-Calais. Selon notre reporter présent sur place, au moins trois Gilets Jaunes ont été blessés. Les heurts se sont poursuivis jusqu'à 4 heures du matin.