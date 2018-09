VIDEO. Calais : Martin, 16 ans, un champion de breakdance aux jeux Olympiques de la jeunesse

Calais : Martin, 16 ans, un champion de breakdance aux jeux Olympiques de la jeunesse



"Un bonheur"

Il est la coqueluche est médias locaux. Celui que tout le monde s'arrache.est calaisien. Il n'a que 16 ans mais il est déjà champion deDans quelques jours, il représentera la France aux Jeux olympiques de la jeunesse.La compétition se déroulera àen Argentine. Martin sera le seul Français de sa délégation. Une consécration pour l'adolescent qui s'est battu pendant près d'un an pour décrocher sa qualification......"Mon objectif, c'est de donner le meilleur de moi-même, si possible de monter sur le podium et le Graal, ce serait d'avoir la médaille d'or"; explique-t-il.Mais avant de décrocher l'or, pour briller, il faut s'entraîner. Technique, figures, danse, chaque détail compte ...."Il a ses petites séquences déjà travaillées, affirme son coach Guillaume Ranson. Mais il est capable de les mettre à fond en valeur sur l'instant. Le DJ met un son, lui va adapter le passage qu'il a prévu à la musique.Martin a commencé la danse à l'age de 9 ans. Très vite, il gagne des compétitions et son palmarès se construit. En 2017, il devient même champion d'Europe. Un beau parcours, suivie de près sa mère et ses proches. "C'est un bonheur de le voir là, de voir le palmarès qu'il a déjà à son âge" confie sa mère Delphine Lejeune.A Buenos Aires, la compétition durera deux jours pour Martin. Deux jours pour tenter de décrocher la plus belle des médailles.