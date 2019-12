VIDÉO. Calais : près de 4 tonnes de cigarettes de contrebande saisies par les douanes

Je félicite les douaniers de Calais qui ont saisi, mi-décembre, près de 4 tonnes de #cigarettes de contrebande.

👉 La France ne sera ni un pays de trafic, ni de transit pour le tabac de contrebande qui alimente l’économie souterraine et sape les politiques de santé publique. pic.twitter.com/lZHSJ0OfV8 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 26, 2019

Plus de 500 cartons

Deux saisies exceptionnelles de stupéfiants à Calais

Les douaniers de Calais ont récemment saisi près de 4 tonnes de cigarettes de contrebande dans un camion en provenance de Belgique, a annoncé jeudi le ministère de l'Action et des comptes publics.Le 17 décembre, les agents des douanes de la brigade de Calais Littoral ont découvert, en contrôlant un camion en provenance de Belgique et dont les documents de transport indiquaient une livraison de matériel industriel, un chargement de 22 palettes filmées, selon un communiqué du ministère L'ensemble de ce chargement était composé de "plus de 500 cartons" contenant "un total de 19.800 cartouches de cigarettes de la marque Richmond", dépourvues de vignettes fiscales, "pour un poids total de 3.960 kg de cigarettes", précise le communiqué.