VIDÉO. Calais : une statue de Tom Souville, corsaire sous Napoléon, installée près du port

Calais : l'arrivée de la statue du corsaire Tom Souville

Qui était Tom Souville ?

Tom Souville est à Calais ce que Jean Bart est à Dunkerque... malgré un petit déficit de réputation. La ville a rendu à son corsaire le plus célèbre l'hommage qui lui est dû, ce samedi 22 juin, en inaugurant une statue à son effigie.Nous l'avions filmée vendredi, à son arrivée sur place.La statue de bronze 5m40, installée près du Pont Hénon et réalisée par Arnaud Kasper, a été commandée par l'association des Amis du monument Tom Souville. "Je souhaite que les Calaisiens s’approprient le personnage et soient fiers de leur corsaire" a confié son président Philippe Delattre à La Voix du Nord Tom Souville (1777 - 1839), était un corsaire calaisien qui a fait ses études à Douvres et qui a combattu les Anglais (ces derniers l'appelaient "Captain Tom") pour Napoléon IIl a été l'une des grandes figures de la guerre de course, qui consistait pour un souverain à accorder – par une lettre de course – à un capitaine et son équipage de pouvoir attaquer, saisir ou détruire les navires ennemis. À ce titre, il a rapporté plus ed 5 millions de francs à la ville de Calais entre 1811 et 1815. Il arborait sur son navire le drapeau de Calais, bleu orné d'une croix blanche.On estime à entre 200 et 300 le nombre de corsaires qu'a connu Calais, à différentes époques.