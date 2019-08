VIDÉO. Calais : suite au pic de pollution, les bus restent gratuits ce mardi 27 août

Calais : les bus entièrement gratuits ce mardi, suite au pic de pollution

Reportage de Justine Reix, Maïna Sicard-Cras, Flavien Bellouti, Bruno Espalieu



La gratuité, une initiative soutenue par les riverains



Bientôt la gratuité des bus toute l'année

Un nuage de pollution visible jusque sur la plage. Aujourd'hui, Calais respire mal. Un épisode de pollution sévit dans le Nord, le Pas-de-Calais et l'Oise depuis dimanche 25 août.Alors pour éviter que les automobilistes prennent leur voiture, la mairie a choisi la gratuité des transports en commun. Et l'objectif n'est pas seulement de moins polluer : "La sensibilisation est importante. Il faut que, dans l'esprit des citoyens, dès qu'ils entendent ces alertes ils aient une prise de conscience.S'ils n'ont pas obligation de prendre leur véhicule, qu'ils se disent au moins qu'il vaut mieux faire autrement. Je pense que c'est une nouvelle façon d'être et de vivre", explique la maire LR Natacha Bouchart.Selon ce chauffeur, cette offre a attiré plus de passagers que d'ordinaire. "Cela fait toujours plaisir quand c'est gratuit, les gens sont contents."Qu'ils circulent en voiture ou en bus, tous les Calaisiens soutiennent cette initiative. "C'est plutôt bien, après ça fait beaucoup de monde dans les bus, mais ça permet de faire des économies sur l'essence... C'est tout bénef", estime cette jeune femme."Personnellement je ne peux pas car j'habite à Fréthun et il n'y a qu'un bus par heure. Par contre mon fils va en profiter car lui a le temps de s'adapter aux horaires des bus", raconte une autre femme.C'est cette station qui calcule la qualité de l'air, 24h sur 24. Elle envoie ensuite les informations à Atmo Hauts-de-France pour les analyser. Aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10, la pollution est au niveau 8."Actuellement, on a des concentrations en particules qui augmentent et qui risquent de dépasser le seuil réglementaire ce mardi, en raison d'une couche d'air qui est trop basse et qui ne facilite pas du tout la dispersion des polluants présents dans l'air", explique Céline Derosiaux, responsable de la communication chez Atmo Hauts-de-France.Dès le 1er janvier 2020, comme c'est déjà le cas à Dunkerque , les transports à Calais seront gratuits toute l'année pour tout le monde. Que l'air soit respirable, ou non.