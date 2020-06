VIDÉO. Déconfinement : à Calais, les restaurants ont beaucoup de mal à retrouver leurs clients

Symboles de cette reprise timide, les tables sont vides au buffet de la gare de Calais. Le restaurant ne sert le midi qu'une dizaine de clients, contre une trentaine avant la crise.

"Il y a certainement encore des personnes qui avaient l'habitude de venir manger ici le midi, qui sont peut-être encore en télétravail. Les gens ont ont peut-être encore un peu peur de ressortir, mais il n'y a aucune raison", insiste un habitué du lieu.

Même ressenti pour une cliente venue déjeuner : "Dans l'ensemble, les règles sont respectées, on a le port du masque, il n'y pas de souci. Je ne suis pas particulièrement stressée de retourner au restaurant."

Déconfinement : à Calais, les restaurants ont beaucoup de mal à retrouver leurs clients

Reportage de Matthieu Rappez, Flavien Bellouti et François Lefebure - France 3 Nord Pas-de-Calais

Des établissements au ralenti

Avant la crise sanitaire, Christopher Moreau avait prévu de recruter une serveuse en CDI. Depuis, il a dû faire machine arrière. Avec moins d'habitués et très peu de touristes, son établissement tourne au ralenti.

"C'est très calme depuis la réouverture, à part à la fête des mères où l'on a très bien travaillé. Je travaillais plus en plats à emporter pendant le confinement qu'avec la réouverture. Même le bar est vide." Il n'aura vendu que neuf plats à emporter dans la journée.

Une maigre consolation, alors que certains professionnels estiment qu'un restaurant sur trois risque de faire faillite dans les prochains mois. Pour éviter ces fermetures, les restaurateurs demandent un assouplissement des règles.

"Avec toutes les règles sanitaires, les précautions, les espaces entre les clients, on y perd quand même. On est obligés de refuser des clients parfois, parce qu'avec la distanciation sociale on ne peut pas les installer", regrette Xavier El Fassy, manager de restaurants.

Le retour des clients dépend d'un autre facteur : la météo. Les restaurateurs n'attendent plus que le soleil pour remplir leurs terrasses.