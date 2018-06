VIDEO. Le futur dragon de Calais se dévoile dans un teaser

Ville de Calais Le compte à rebours a commencé...En décembre 2019, un dragon va élire domicile à Calais.

Dans moins de deux ans, un dragon des mers va débarquer à Calais

Un dragon, deux varans, six iguanes

Il ne s'appellera pas Long Ma, mais difficile de ne pas penser au cheval-dragon mécanique qui a sillonné les rues de Calais et combattu l'araignée Kumo en juin 2016.À travers une vidéo publiée sur la page Facebook de la Ville de Calais et repérée par nos confrères de France Bleu Nord, le Nantais François Delarozière, directeur artistique de La Machine, a levé le voile sur sa prochaine création : un dragon capable de transporterLa bête, au stade de maquette fraîchement scannée en 3D, n'en est qu'à ses balbutiements, mais on peut déjà l'imaginer longue de 25 mètres et large de 15 mètres en déployant ses ailes.Il crachera des flammes et de la fumée comme le faisait Long Ma, et serapendant le spectacle d'inauguration,"Dans moins de deux ans, un dragon des mers va débarquer à Calais et s'installer sur le front de mer dans un écrin de verre qui va devenir sa maison" résume François Delarozière."Toute cette famille génétiquement proche des sauriens, des lézards; va élire domicile à Calais, habiter les lieux et vivre avec les habitants en transportant sur leur dos des passagers, des visiteurs" poursuit l'ancien collaborateur de Royal de luxe.Les équipes de menuiserie ont déjà commencé à coller les quinze vertèbres de sa queue ensemble pour en faire un escalier à destination des passagers, si l'on en croit la fiche du dragon, sur le site de la compagnie