VIDEO. La plus grande exposition Playmobil du monde est à Calais

La plus grande exposition Playmobil du monde est à Calais

Pour les enfants (et les parents)

Informations pratiques L'exposition a lieu au Forum Gambetta, elle durera jusqu'au 6 janvier. Ouvertures exceptionnelles les 25 décembre et 1er janvier. L'entrée est gratuite et se fait de 10h00 à 12h30 puis de 14h00 à 18h00.

Vous pouvez vous stationner au parking du centre-ville situé à Calais Coeur de vie sera gratuit du 24 novembre au 24 décembre inclus de 9h30 à 19h30.

Toutes les informations sur le site de la Ville.

Les oeuvres sont monumentales, issues de la. Exposées au forum Gambetta de Calais, on y retrouve les princesses de "La Reine des neiges" et d'"Aladin", uneou encore la célèbre voiture du Professeur Brown dans "Retour vers le futur"... En tout, pas moins desont représentées.Mais la pièce maîtresse de cette exposition, c'estqui a été construit en direct devant le public. En pleine bataille du Mordor, la forteresse est assiégée par des trolls et des gobelins presque réels. L'oeuvre s'étend dur, et elle a été assemblée pièce par pièce par Jean-Michel Leuillier, 50 ans, un acharné passionné."J'avais promis, pour mes 50 ans, de réaliser la. C'est cinq semaines de travail, 15 heures par jour pour le construire, détaille le collectionneur. Après il a fallut quatre ou cinq jours pour acheminer les différentes parties du puzzle et le même temps pour monter, avec quatre personnes, la totalité de."Et les chiffres de l'exposition donnent le vertige. Au total,y sont exposés, ce qui a nécessité pas moins de dix jours de montage.C'est la quatrième année que cette exposition a lieu à Calais et cette année,. Les enfants apprécieront de retrouver le Bossu de Notre-dame, Nemo et Raiponce.Des scènes entièrement réalisées grâce à la collection personnelle de Jean-Michel Leuillier qui compte 50 000 figurines : "Je fais çaet j'ai des photos d'archive où on me voit dans ma chambre avec des petites scènes en Playmobil sur mes étagères. Mais ma façon de jouer n'a pas évolué".Devant chaque reconstitution, c'est le même émerveillement pour les enfants... et les parents : ", c'est intéressant de voir ces pièces et surtout le temps passé pour les réaliser. On a presque envie de toucher", assure un visiteur venu avec son fils.Toutes les scènes sont commentées et le jeu de l'intrus permet de relever un challenge en famille. L'occasion de, même après le passage du Père Noël !