VIDEOS. Revoyez le départ de Franky Zapata pour sa deuxième tentative de traversée de la Manche en Flyboard

Regardez en direct le départ de Franky Zapata au-dessus de la Manche

Le décollage impressionnant de Franky Zapata à Sangatte, pour sa 2e tentative de traversée

Atteindra-t-il cette fois les côtes anglaises ? Franky Zapata, "l'homme volant" qui s'est rendu célèbre avec sa prestation aérienne lors du défilé du 14-Juillet, va retenter de traverser la Manche avec son "Flyboard", ce dimanche 4 août.Son précédent essai, le 25 juillet, s'était soldé par un échec : à 20 km de la côte, Franky Zapata avait heurté son bateau de ravitaillement alors qu'il essayait de se réapprovisionner en kérosène.Cette fois-ci, a-t-il prévenu, le bateau sera plus grand. Il a également prévenu, samedi en conférence de presse, qu'en cas de nouvel échec il retenterait sa chance autant de fois qu'il le faudra : "Tant qu'on passe pas, on retentera. Même s'il y a plus personne à la fin."