VIDEO. Un stage pour sensibiliser les jeunes à la conduite sous influence

800 jeunes sensibilisés aux conséquences d'une conduite à risque

DAUPHOUD-EDDOS Viviane/ROUSSELLE Philippe

Une prise de conscience

A faible allure aussi, les accidents peuvent être mortels

: 800 jeunes calaisiens ont été sensibilisés aux risques liés à la conduite sous influence.Sur un parking, les adolescents sont rassemblés derrière des barrières de sécurité. Certains filment avec leur téléphone portable et rient nerveusement, impressionnés par le lugubre spectacle. Face à eux, des spécialistes de la sécurité routière simulent et commentent desUn motard au casque mal attaché, un conducteur ivre,une ceinture de sécurité oubliée : les conduites à risques sont loin d’être anodines. « C’est hyper impressionnant, je ne voudrais pas que ça m’arrive à moi », commente Léa. Petit à petit,que peuvent représenter ces comportements à risque. « C’est sûr la ceinture il faut la mettre, parce que le mannequin là… Il est bien cassé », souligne Taïna. « Ca m’a fait réaliser que l’alcool, les médicaments, la drogue, ça peut être dangereux au volant… » ajoute Damien., une collusion peut avoir des conséquences irréversibles, voire tuer. Pour marquer les esprits, c’est à cette vitesse que sont lancés les véhicules pour les simulations d’accidents. « Les jambes sont d’abord touchées, explique Pierre Nègre, organisateur du stage de sensibilisation et responsable des opérations à la MAAF, puis c’est le bassin sur le capot, et finalement c’est la tête qui vient frapper le pare-brise. »Ces missions de sensibilisation sont plus que nécessaires : chaque année,