VIDÉO. Tunnel sous la Manche : 104 kg de cocaïne et 86 kg d'héroïne saisis en deux jours par les douaniers de Calais

Saisies de stupéfiants à Calais

Je remercie les douaniers de #Calais pour leur mobilisation qui a permis, une fois de plus, d’empêcher la dispersion d’une importante quantité de drogue, dont on connaît les ravages en matière de santé publique.

Cc @douane_france

Deux importantes saisies de stupéfiants ont été réalisées au début du moins par les douaniers de Calais à l'entrée du Tunnel sous la Manche, a-t-on appris ce mercredi.Le 1er décembre, 36 pains d'héroïne brune d'un poids total de 28 kilos ont ainsi été découverts dans un camion polonais transportant des filtres en papier.Deux jours plus tard, c'est une saisie bien plus conséquente qui a été effectuée suite au contrôle d'un camion frigorifique à destination de la Grande-Bretagne. Après le passage du véhicule au scanner, les douaniers ont approfondi les vérifications, et mis à jour huit valises cadenassées qui étaient entreposées dans les coffres latéraux du poids lourd.Les bagages renfermaient 88 pains de cocaïne (104 kg), et 50 pains d'héroïne brune (58 kg).La valeur totale à la revente de ces deux saisies est estimée à 12 millions d'euros, selon la Douane Française.