VIDEO. La ville de Calais en “opération séduction” auprès d'une délégation chinoise

La ville de Calais reçoit une délégation de chinois

Reportage M.Rochard/G.Hayaert/F.Defrance - France 3 Côte d'Opale

Vers un jumelage entre Calais et Datong ?

Les premiers échanges entre Calais et la Chine ont été initiés en avril dernier, lors du déplacement de Natacha Bouchart. "Un match retour" à domicile pour concrétiser ces premiers contacts, particulièrement en matière logistique et du transport sur le territoire : "C'est une bonne chose pour le développement économique de Calais et pour moi également qui suis sur la zone de Transmarck" se réjouit Jean-Pierre Devigne, le directeur général de RDV Transport.La Chine souhaite finaliser la construction de sa nouvelle Route de la Soie et relier par le train la Chine à l'Europe avec, pourquoi pas, un terminus à Calais : "Je pense que l'on peut profiter de cet investissement", souligne Jean Marc Puissesseau, président de la Société d’Exploitation des Ports du Détroit Un enthousiasme relayé par Gang Chen, le responsable des investissements de la délégation chinoise : " Nous avons évoqué de nombreux points sur le plan culturel et logistique. Nous voulons continuer nos échanges et concrétiser ces projets communs".Le port de Calais transporte dix millions de voyageurs par an.