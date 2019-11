VIDEOS BEST-OF. “Magique” : voici les plus belles images du Dragon de Calais (de la création aux parades)

Dragon de Calais : une cité à reconquérir (épisode 1)

Dragon de Calais : la création du dragon (épisode 2)

Dragon de Calais : la pierre descellée (épisode 3)

Dragon de Calais : la confrontation (épisode 4)

Dragon de Calais : les embuscades (épisode 5)

Dragon de Calais : les entrailles du dragon (épisode 6)

Le dragon n'arrive pas dans n'importe quelle ville. S'il débarque à Calais, c'est parce que la mairie et l'Etat ont décidé de mettre de gros moyens pour tenter de redorer l'image de la 1ère ville du département. Une ville qui veut faire valoir ses atouts, faire parler d'elle autrement.Deux ans de travail. Après le Grand éléphant de Nantes, le Minotaure débarqué à Toulouse ou les bestiaires envoyés à Pékin, Bruxelles ou Liverpool, le concepteur scénographe François Delarozière, directeur artistique de la compagnie "La Machine", a créé pour Calais une machine "plus grande encore", pesant 72 tonnes et faite d'acier, cuir, toile et bois sculpté. Retour sur un travail à la géant et minutieux.La légende autour du dragon raconte que "sous la croûte terrestre, d'immenses galeries abritent des êtres mythiques et chimères" et que les importants travaux menés à Calais (Pas-de-Calais) pour étendre le port ont malencontreusement "ouvert une brèche entre les mondes", permettant au dragon de s'échapper. Les premiers visiteurs l'ont découvert en milieu de semaine. Yeux écarquillés.Les images de la première sortie officielle du Dragon de Calais. Le réveil de la bête. On découvre le Dragon capable d'émotions. Il arpente la ville et découvre son nouveau lieu de vie.3ème jour. Le Dragon se montre capable de colère. La bête attise le rejet. Entre feu, neige et combat avec des grues en pleine rue.Découvrez les coulisses du Dragon. Qui le pilote, le guide, décide de ses mouvements ?Devenue "machine de ville", le Dragon de Calais arpentera quotidiennement la ville dès la mi-décembre, transportant sur son dos une cinquantaine de Calaisiens ou touristes pour un voyage payant d'environ 30 minutes (9€). Il circulera notamment dans les voies de bus à sens unique.A partir de 2022, deux "varans de voyage", pouvant eux transporter 25 personnes chacun et se déplacer au milieu des voitures à "6 ou 7 km/h", puis une "famille d'une dizaine d'iguanes" s'installeront aussi en ville. Des visites techniques, un espace de restauration, une boutique ou encore des activités indoor complèteront l'installation.