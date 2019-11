VIDEOS. Bisou d'un Calaisien, colère contre un militant du RN et fumée : 3 moments insolites avec le Dragon de Calais

Tendresse



Colère

Proximité

Parades, spectacles, déambulations, musique... Le 1er week-end du Dragon à Calais a été très riche. Vous pouvez revoir l'essentiel dans notre émission spéciale ou sur cette page best-of Des moments plus furtifs ou discrets vous ont peut-être échappé. En voici trois publiés sur les réseaux sociaux.Le Dragon a une capacité à réagir à son environnement qui a beaucoup étonné les Calaisiens et les touristes. Il exprime ses sentiments par des mouvements, du feu, des bruits... Presque humain. Pas étonnant donc de le voir s'attarder autour du balcon d'un appartement. Un Calaisien l'apprivoise, le caresse et lui fait un bisou. Adopté.Le Dragon ne plait pas à tout le monde. Le Rassemblement national a notamment exprimé de fortes critiques sur son coût et son "inutilité". Dans le contexte d'une campagne municipale qui commence, certains militants ont même placardé ou brandi des affiches "27 millions d'euros gaspillés".Vendredi, lors d'une parade, le Dragon a aperçu une personne portant bien haut ce message. Il s'est arrêté, s'est positionné bien en face et l'a aspergé de vapeur d'eau. Sans doute pour exprimer sa désapprobation. Cette vidéo du Dragon faisant un peu de politique a été publiée par un soutien de la maire LR de Calais Natacha Bouchart.On termine avec une vidéo insolite publiée par le média local Radio 6. Le Dragon vu de très près, de très haut. Impressionnant.