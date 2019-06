Cambligneul : une jeune automobiliste entre la vie et la mort, et ses 4 passagers mineurs blessés dans un accident

Une violente collision entre deux voitures mercredi en fin d'après-midi à Cambligneul a fait six blessés, dont une jeune automobiliste de 20 ans, qui a dû être héliportée au CHR de Lille avec le pronostic vital engagé, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.



Ses quatre passagers, âgés de 11 à 14 ans, ont été plus légèrement blessés. Deux d'entre eux ont dû être désincarcérés par les pompiers.



Le conducteur de l'autre véhicule a également été blessé.

Refus de priorité

Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune automobiliste qui circulait sur la D75 dans le sens Aubigny-Servins, s'est arrêtée au stop du carrefour des Quatre vents.



Puis elle a redémarré, ne voyant pas arriver sur sa gauche l'autre voiture impliquée, qui circulait sur la D341 en direction d'Arras, et qui n'a pu éviter la collision.