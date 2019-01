Canteleux, plus petite commune du Nord et du Pas-de-Calais, fusionne avec sa voisine Bonnières

Reportage d'Anaïs Hanquet et Jean-Pascal Crinon

La mairie de Guinecourt (près de St-Pol-sur-Ternoise dans le Pas-de-Calais) / © Google Street View

Le panneau "Canteleux" sur la départementale 916 n'a pas été encore retiré. Pourtant, depuis le 1er janvier, cettes, n'existe plus. Elle a fusionné avec sa voisine,, et ne sera plus désormais qu'un simple hameau. "On va devoir changer le panneau", explique, non sans nostalgie,. "On mettra en dessous, Canteleux, commune de Bonnières".Les maires de Canteleux et Bonnières, deux, ont eu plusieurs mois pour préparer leur union. "Pour un maire c'est toujours dur de voir sa commune disparaître", regrette Michel Bartier. Mais cette fusion était devenue inévitable. "On avait besoin de se raccrocher à une plus grosse entité parce qu'on se sentait un peu esseulés, on avait besoin d'un peu de chaleur humaine (rires)".Canteleux était depuis des décennies la(à l'échelle des Hauts-de-France, c'est le village d'Epécamps, dans la Somme, avec seulement 5 administrés). Cette singularité lui valait souvent des articles de presse et des reportages télévisés, à l'occasion notamment des élections. La page est désormais tournée, les drapeaux tricolores ont déjà été retirés du bâtiment de l'ancienne mairie.Ironie de l'histoire : en fusionnant avec Bonnières et ses 650 habitants,. Et c'est un autre village du Ternois,, qui devient la commune la moins peuplée du département, avec 18 habitants.