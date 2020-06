Cap Blanc-Nez : un homme grièvement blessé après une chute de 40 mètres

Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 19h suite à la chute d’une personne d’une falaise du cap Blanc-Nez, sur la commune de Sangatte. "Les sauveteurs aquatiques et le personnel du GRIMP ont été dépêchés sur les lieux et ont procédé à des reconnaissances", indique le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais.

La victime est retrouvée 40 mètres plus bas. Selon les pompiers, il s’agit d’un homme, un migrant âgé entre 20 et 30 ans, "somnolent et polytraumatisé".

Le SDIS contacte alors le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez qui envoie sur place l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale basé au Touquet.

[#opération] Concours de l'🚁 Dauphin de la @MarineNationale pour le transport d'un homme tombé de la falaise au Cap Blanc-Nez (62)

"Alerté à 22h03, l'hélicoptère Dauphin du détachement de la flottille 35F prend en charge à 23h03 la victime", informe la préfecture maritime. La victime, gravement blessée, a été hélitreuillée et a pu être rapidement transportée vers le CHU de Lille.

Selon la préfecture du Pas-de-Calais, d'autres personnes, présentes sur les lieux et témoins de l'accident, sont interrogées pour tenter de comprendre les circonstances de cette chute.