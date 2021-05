Le Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale candidat au label mondial Géoparc

Au Cran d'Escalles, au pied des falaises du Cap Blanc-Nez, nous sommes sur un site géologique remarquable. C'est l'une des raisons de la candidature du Parc naturel régional des caps et Marais d'Opale au label Géoparc de l'Unesco : "Les critères c'est d'avoir un territoire avec des caractéristiques géologiques identifiées, connues et qui vont pouvoir être valorisées dans le cadre du tourisme durable. Faire en sorte qu'il y ait une appropriation des habitants, des touristes", explique Claire Sonzogni, vice-présidente du Parc des Caps et Marais d'opale.

Une ammonite de 100 millions d'années découverte sur l'estran • © France 3 Lilttoral Hauts-de-France

140 Géoparcs dans le monde et 7 en France

Le Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale s'étend sur 154 communes entre Calais, Boulogne et Saint-Omer. Il sera accompagné du Conservatoire d’espaces naturels pour la partie scientifique de cette candidature. Elle poursuit 3 objectifs: la préservation des richesses géologiques, l’éducation et la sensibilisation à l’environnement et au territoire et le tourisme durable au travers du développement du géotourisme.

Le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France et le Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale portent le dossier du label Géoparc • © France 3 Littoral Hauts-de-France

"Ce label me paraît tout à fait justifié. Sur le territoire du parc, il y a une vingtaine de sites déjà répertoriés comme présentant un interêt géologique. Le paysage dépend de la géologie, et ici, avec les deux caps et la baie de Wissant c'est extrèmement riche. Dans le village vous pouvez trouver trace de cette géologie sur le patrimoine bâti ", détaille Pierre Dron

vice-président du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France.

Carte des Parcs naturels régionaux des Hauts-de-France • © Parc Opale

Le Parc des Caps et Marais d'Opale a deux ans pour finaliser son dossier. Ce Géoparc mondial serait la 2e distinction Unesco du Parc. En effet, le marais Audomarois a été reconnu Réserve de Biosphère par l’Unesco en 2013.