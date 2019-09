Site des Deux Caps : des photospots installés pour prendre de belles photos des Caps Blanc-Nez et Gris-Nez

8 photospots du sud de Wimereux au Blanc Nez

reportage France 3 Isabelle Girardin, Pascal Mahieu, Franck Defrance

Avec plus de 2 millions de visiteurs par an, le Grand Site des Deux Caps du Gris Nez au Blanc Nez est le site le plus photographié de la Côte d'Opale. Depuis l'été dernier, un parcours des plus beaux paysages des caps a été aménagé. Le dispositif est simple : il repose sur l'implantation de supports en bois conçus pour recevoir tous les types d’appareils photographiques et pour réussir son cadrage."Le circuit photospot est constitué de 8 stations qui permettent de prendre des photos de toute la variété des paysages du site : la falaise de craie, les crans de grès qui mènent à Audresselles", précise Vincent Bastien, le directeur de la Maison du Site des Deux Caps . "Vous avez une variété de paysages et de lumières, et vous n'avez jamais deux fois la même photo."





Base de données

Les visiteurs peuvent ainsi réaliser de beaux clichés le long des 25 km du littoral. Mais ce projet permet également d'alimenter une banque de données, une sorte d'obervatoire photographique des paysages. "On a la volonté de suivre la problématique de l'érosion des falaises du site des caps", explique Vincent Bastien. "Les touristes qui réalisent les photos peuvent nous les faire parvenir pour cet examen des paysages"Le site des Deux Caps organise son premier festival de la photographie. Un concours ouvert à tous. Vous avez jusqu'au 31 octobre pour envoyer vos plus beaux clichés.