Des touristes piégés par la mer au Cap Blanc-Nez

Une promenade en bord de mer qui aurait pu virer au drame. Dimanche 24 février, aux alentours de 14h30, cinq personnes et un chien sont isolés par la marée montante en pied de falaises, au Cap Blanc-Nez, dans le Pas-de-Calais.



Les personnes ont-elles-même donné l’alerte aux secours, qui ont dû agir rapidement. Trois bateaux du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Gris-Nez sont dépêchés.



Quelque cinquante minutes après l’alerte, les promeneurs sont déposés sur la plage de Sangatte, sains et saufs.



Suite à l’incident, la Préfecture maritime rappelle les consignes de sécurité à observer lors des grandes marées :



-être équipé d'un moyen de communication en état de marche ;

- conserver en permanence un repère visuel et un point de repli sur la terre ferme ;

- consulter avant toute sortie en mer ou promenade sur le littoral les prévisions météorologiques et connaître les coefficients de marées ;

- se méfier de la brume et du brouillard ;

- ne pas s'engager sur l'estran en cas de doute ou de méconnaissance des lieux.





