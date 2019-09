Neuf migrants, dont deux enfants, secourus sur une embarcation au large du Cap Gris-Nez

Neuf migrants, parmi lesquels figuraient deux enfants, ont été secourus ce lundi 16 août à l'aube, alors qu'ils se trouvaient en difficulté au large du Cap Gris-Nez, a annoncé la préfecture maritime Manche Mer du Nord.

Panne moteur

C'est la Scarpe, vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) de la gendarmerie, qui a alerté vers 5h20 le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de la présence à près de 2 km de la côte française d'une embarcation, sur laquelle se trouvaient six hommes, une femme et deux enfants.



La vedette leur a porté secours alors que l'embarcation, en panne moteur, était en train de prendre l'eau. Ses neuf passagers ont été secourus et transportés à Boulogne-sur-Mer, où ils ont été pris en charge peu après 8 heures par la police aux frontières.