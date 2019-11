La-Capelle-lès-Boulogne : l'homme recherché en forêt retrouvé et hospitalisé sous contrainte

Gros dispositif de recherches

L'homme activement recherché depuis lundi après-midi dans la forêt de La Cappelle-lès-Boulogne après avoir laissé sa petite fille de trois ans dans sa voiture a finalement été retrouvé en vie, a-t-on appris ce mercredi 13 novembre.Selon le parquet de Boulogne, il aurait été retrouvé mardi vers 20 heures à la gare de Boulogne-sur-Mer, après avoir traversé la forêt "sur un parcours assez facile à identifier". Il a aussitôt été hospitalisé sous contrainte, en psychiatrie.Une autre source évoque le fait qu'il ait été retrouvé au domicile de son frère. Ce dernier aurait indiqué à plusieurs personnes que l'homme s'était rendu chez lui. Le parquet de Boulogne-sur-Mer reconnaît des "divergences".Lundi après-midi, le trentenaire avait envoyé un message à son épouse pour lui signaler qu'il avait l'intention de mettre fin à ses jours, tout en donnant des indications sur l'endroit où se trouvait sa fillette de trois ans, laissée dans la voiture. Celle-ci a été retrouvée saine et sauve et des recherches ont été lancées dans la forêt.Ces recherches se sont poursuivies mardi avec un important dispositif, notamment avec l'appui d'un hélicoptère et de chiens pisteurs. Plusieurs vêtements – notamment un blouson – ainsi que des "effets personnels" ont alors été retrouvés et les enquêteurs craignaient alors de ne plus retrouver l'homme en vie.Les recherches ont finalement pris fin lorsqu'il a été retrouvé chez son frère. On ignore, à ce stade, la raison qui l'a poussé à agir ainsi. L'homme n'a pas encore pu être interrogé, compte tenu de son hospitalisation.