Carvin : 400 personnes marchent à la mémoire de Jennifer et ses enfants Doriane et Thiméo, tués à l'arme blanche

Carvin : marche blanche pour Jennifer et ses deux enfants, tués à l'arme blanche

Trois autres enfants

© OPHELIE MASURE - FRANCE 3

Vive émotion, ce dimanche après-midi dans les rues de Carvin (Pas-de-Calais), où environ 400 personnes se sont rassemblées pour une marche blanche à la mémoire de Jennifer, 35 ans, et de ses deux enfants Doriane et Thiméo, âgés de 16 et 11 ans. Tous les trois ont été tués à l'arme blanche dans la soirée du 5 avril dernier, dans la maison familiale , par le compagnon de la mère de famille. L'homme est depuis incarcéré et mis en examen. Il n'était pas le père des enfants.Ce dimanche, les participants à l'hommage portaient un tee-shirt blanc arborant les photos des trois victimes. Le cortège, mené par la famille, s'est rendu au cimetière où un lâcher de ballons a eu lieu."Elle va vraiment me manquer, j'ai le coeur arraché", a confié la mère de Jennifer.Trois autres enfants âgés de 6, 9 et 13 ans ont survécu au drame mais sont désormais orphelins de leur mère. Ils étaient présents à la marche blanche.