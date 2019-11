Carvin : une cantine prend feu, une vingtaine d'élèves renvoyés chez eux

Il était presque 8 heures du matin ce jeudi 14 novembre lorsqu'un incendie s'est déclaré dans la cantine centrale de l'école Montaigne, à Carvin (Pas-de-Calais), où travaillent sept personnes. Immédiatement, six fourgons incendies du SDIS 62 ont été mobilisés pour circonscrire etDix-neuf élèves et sept agents municipaux ont été redirigés vers la médiathèque toute proche, avant d'être, selon les pompiers du département.Dans un post publié sur son compte Facebook, la mairie de Carvin rassure :"Toutes les dispositions ont été prises pour accueillir les enfants présents à la garderie, les enseignants et le personnel encadrant à l'Atelier Média, situé à quelques mètres de l'école (...). Tout le monde se porte bien."Dessont actuellement en cours : les pompiers du Pas-de-Calais retirent le matériel brûlé pour éviter que ce dernier ne provoque un nouveau départ de feu. Selon le SDIS 62, environ 30m2 de la toiture de l'école ont été endommagés lors de l'incendie.