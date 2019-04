Les champs de fleurs en libre-service poussent un peu partout dans le Nord et le Pas-de-Calais

Confiance

Un champ l’année dernière, huit cette année

Clairmarais

Aire sur la lys

Renescure

Coyecques

Lestrem

Linselles

Tressin

Cappelle-Brouck

Cueillette fleurie : 8 sites dans le Nord et le Pas-de-Calais

Cueillir soi-même ses fleurs… C’est désormais possible dansdispatchés dans le Nord et le Pas-de-Calais. Le concept s’appelle Cueillette Fleurie Le principe est simple : ondans le champ, onles fleurs qui nous plaisent et onl’addition à la fin, grâce à une machine. De manière. Personne n’est là pour surveiller ou pour encaisser. Les prix sont affichés et les responsables parient sur la bonne volonté des clients.Il existe par exemple dans ce champ de Cappelle-Brouck, 80 teintes de tulipes différentes.L’année dernière, seul le champ depermettait d’accueillir du public. Il était ouvert de juillet à septembre. Mais cette année, les responsables ont décidé d’optimiser leurs dates d’ouverture : on peut dès à présent cueillir des tulipes et des jonquilles. Viendra ensuite le temps des dahlias, des tournesols et des glaïeuls jusqu’à octobre.Ce concept est un véritable. 8 parcelles sont désormais accessibles un peu partout dans le Nord et le Pas-de-Calais :