Un chef montreuillois invente un burger aux cuisses de grenouilles pour la Coupe de France

Un chef montreuillois prépare un burger aux cuisses de grenouilles pour la Coupe de France

Mickaël Arnillas, chef de l'Auberge de la Canche : - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Valérie Demersedian et Guy Hayaert. Montage de Franck Defrance

Un burger aux cuisses de grenouille. L'idée aurait de quoi faire bondir tout Américain qui se respecte, mais de ce côté-ci de l'Atlantique, elle en donne plutôt l'eau à la bouche.Le "Retour du marais" est une création du chef de l'Auberge de la Canche, à Beutin, Mickaël Arnillas, conçu en vue de la Coupe de France du Burger qui se tient mercredi 4 avril à Paris.Clin d'oeil au paysage qui borde son restaurant, le plat assume jusqu'au bout son inspiration du marais. "Étant donné qu'il y a de la grenouille dans mon burger, il fallait vraiment rester dans le thème" note ce chef de 33 ans.Entre les deux tranches de pain vert au jus de persil, "il va falloir accorder tous les goûts ensemble,c'est assez relevé, assez poivré", et surtout s'accommoder du boeuf, figure imposée de la compétition.Là-dessus, Mickaël Arnillas fait fondre un fromage local : le sablé de Wissant. "C'est un de mes fromages préférés" confie le chef montreuillois. "Je ne voulais pas utiliser le maroilles parce qu'il est trop connu, je voulais changer un peu et mettre à l'honneur un fromage qui est à trente minutes d'ici."Mercredi prochain, le chef de l'Auberge de la Canche, seul sélectionné dans les Hauts-de-France, aura. Il sera jugé sur leou encore le, au milieu de 24 autres candidats."C'est le repas préféré de mes enfants" s'amuse le père de ce burger aux batraciens. "Moi, il me plaît. Après, il faudra qu'il plaise au jury."