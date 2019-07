Colline, fauchée par un camion à Renescure : le Pas-de-Calais ne veut pas d'un contournement de la D642

2000 camions par jour

"Déplacer le problème" d'un département à l'autre ?

"Ni le Département, ni les communes limitrophes, ne souhaitent être impactés par les conséquences" d 'une interdiction des poids lourds sur la RD 642 à Renescure , a écrit le président du département du Pas-de-Calais Jean-Claude Leroy à son homologue du Nord et au préfet du Nord.Cette interdiction a été prononcée à travers un arrêté municipal du maire de la commune, près de six mois après la mort de Colline, 8 ans , renversée par un camion dans cette ville où passent 2000 camions par jour, entre Hazebrouck (Nord) et Saint-Omer (Pas-de-Calais).Mais cette décision, approuvée par la préfecture, "aurait pour conséquence de reporter le trafic sur la RD 190 à Wardrecques et Racuinghem", dont les maires ont saisi le département du Pas-de-Calais, écrit ce dernier dans un communiqué. Un projet de contournement, à l'étude depuis les années 1970, a ressurgi après le drame de février mais les premiers travaux démarreront à partir de 2025.Pour Jean-Claude Leroy, "si chacun s’accorde à dire qu’il faut trouver une solution à Renescure afin d’éviter qu’un nouveau drame ne se produise, chacun peut aussi comprendre que les autorités du Nord ne peuvent pas déplacer le problème dans deux communes du Pas-de-Calais".